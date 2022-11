Nakamotor na senior nagulungan ng armored van

Patay ang isang senior citizen na rider matapos masagi ng armored van ang minamanehong motorsiklo kamakalawa sa may Padre Burgos Avenue, Lagusnilad underpass, Ermita, Maynila.

Halos 5-oras pa na ginamot sa Jose Reyes Memorial Medical Center (JRMMC) bago tuluyang nalagutan ng hininga, alas-nuwebe ng gabi ang biktimang si Pedro Tenerife, 64, taga-453R Palmera St., Sampaloc, Maynila.

Sa imbestigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit (MDTEU), itinawag sa kanila ang insidenteng kinasangkutan ng Armored Van na may plate number UQC 575 na minamaneho ni Ericson Oliver, 45, taga- 17B 2nd Avenue North Signal, Taguig City.

Naganap ang insidente alas-4:33 ng hapon sa southbound lane ng Padre Burgos Avenue, Lagusnilad.

Kapwa umano binabagtas ng biktima at suspek ang lugar nang magkasagian ang kanang bahagi ng armored van at kaliwang bahagi ng motorsiklo.

Sanhi nito, bumagsak sa sementadong kalsada ang biktima at nasagasaan pa ng suspek.

Mabilis namang isinugod ang biktima sa pagamutan ngunit kalaunan ay nasawi rin.

Nahaharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang suspek sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)