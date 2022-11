Mga Pinoy ginagawang ‘scammers’ ng sindikatong Chinese

Nakakagalit ang nangyari sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bansa para magtrabaho bilang call center agent sana, pero pagdating sa Thailand ay gagawin palang mga ‘scammer’ sa investment scheme ng sindikatong Chinese.

Kwento ni Rita, isa sa 12 Overseas Filipino Workers na lumapit sa aming opisina, pinangakuan sila ng trabaho sa isang overseas call center, bilang CSR o customer service representative, o di kaya ay data encoder sa pamamagitan ng job listings sa Facebook. Ngunit, pagdating nila sa Thailand, kung saan inaakala nilang magtatrabaho sila, binitbit sila ng mga alagad ng Chinese mafia na ito sa Myanmar at pinilit na gawing mga scammer na gumagamit ng crypto currency.

Gagawa sila ng pekeng account sa Facebook at Linkedin at doon sapilitan silang maghahanap ng mga banyaga na kakausapin para akitin at engganyuhin na “mag-invest” ng pera sa cryptocurrency schemes na dinisenyo na ubusin ang pera ng mga taong ito.

Magpapanggap sila na may narating sa buhay dahil sa pag-iinvest din sa cryptocurrency at kapag nagkapalagayan na ng loob, dito na nila kukumbinsihin na maglagak ng pera ang banyaga. Hindi kinakaya ng kanilang konsensya na patuloy na manloko ng tao pero kung hindi sila maka-quota ay makakatanggap sila ng pangmamaltrato sa kanilang mga employer.

Bukod sa overtime, pinagbabantaan silang sasaktan, mag-squats, pagbubuhatin ng balde-baldeng tubig, hahatawin ng electric baton, babatuhin, at sasaksakin hanggang mamatay. Kahit babae, tinatakot na papatayin at iiwanan sa daan ang bangkay kung hindi susunod.

Ang pinagdalhan kina Rita ay sa Shwe Kokko Special Economic Zone, na kilala pala bilang “Scam City.” Kilala ito na “safe haven for online gambling and fraud operators” – na usually ay mga miyembro ng Chinese mafia.

Mabuti na lamang at na-rescue natin ang mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa ating mga official mula sa Department of Foreign Affairs at sa ating mga kaibigan mula sa iba’t-ibang NGO at sa kanilang solidarity networks na naging tulay para maalis sila sa kanilang kinasadlakan.

Nawa ay mabigyan sila ng OWWA ng karampatang tulong o aftercare gaya ng counselling, legal assistance, livelihood assistance at temporary accommodations para sa kanilang tutuluyan.

Higit sa lahat, sana ay makuha ni Rita, sampu ng kanyang mga kasamahan ang hustisya para sa mga buwan na hindi sila nakakatulog, takot sa mga banta at pagkabalisa tuwing pinupwersa silang manloko ng kapwa.

Hiling din natin na higpitan pa ang pagpapatupad ng mga batas upang wala nang Pilipinong muling mabiktima at magamit ng mga recruiter para sa pansariling interes.