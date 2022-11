Mga nurse `di puwedeng awatin sa abroad – PBBM

Aminado ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap pigilan ang mga nurse at iba pang health worker na umalis sa Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa hangaring gumanda ang buhay ng kanilang mga pamilya.

Hindi lang aniya sa ating bansa nangyayari ang ganitong sitwasyon na kapos sa mga nurse at healthcare workers kundi maging sa iba pang bansa.

Ang maaaring gawin aniya ng gobyerno para mapigilan pansamantala ang pag-alis ng mga ito sa bansa ay alukin sila ng scholarship.

“Lahat, nurses. Naghahanap… Everybody that I talk to, especially from the States and from Europe… So the only thing is that the scholarship program, that you know, you can’t hold people back from a better life, from a better living,” wika ng pangulo sa kanyang pulong sa Private Sector Advisory Council na ginanap sa Malacañang nitong Huwebes.

Sa scholarship na naisip ng pangulo ay magtatrabaho muna ng ilang taon ang mga nurse sa Pilipinas bago sila mag-abroad.

“But I think it’s fair that if you provide scholarship, that you expect that there are… mag-serbisyo muna sila ng ilang taon. Hindi babayaran ‘yung scholarship eh. They don’t need to pay that,” sabi ng pangulo.

Una nang inihayag ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na nakikipag-usap na sila sa University of the Philippines at iba pang alyadong healthcare services para sa scholarship program ng gobyerno.

Umaasa si Vergeire na maraming makakapagtapos na nurse kapag naipatupad ang programa bagama’t aabutin pa ito ng dalawa hanggang tatlong taon.

May mga kinakausap na rin umano sila na exchange program sa ibang bansa na nangangailangan ng mga health worker.(Prince Golez)