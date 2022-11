Mac Tallo, Cebu Chooks lahat gagawin para sa 2024 Olympics

SASANDIGAN nina Mac Tallo at ng Cebu Chooks ang sariwa pa nitong pagwawagi sa Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 Quest 2.0 nitong weekend para maipagpatuloy ang kanilang momentum sa inaasam na pagsungkit naman ng nakatayang puntos para makatuntong sa 2024 Paris Olympics.

Sasagupa ng Cebu Chooks kontra pinakamahusay sa buong mundo sa Abu Dhabi finals na 2022 FIBA 3×3 World Tour Hong Kong Masters.

Binubuo ng Pilipinas No. 1 player na si Tallo, No. 2 Brandon Ramirez, Mike Nzeusseu at Marcus Hammonds, sasagupain ng Cebu Chooks ang World No. 1 team Ub ng Serbia sa Sabado ng 1:50pm. Sunod naman nitong makakalaban ang Ulaanbaatar ng Mongolia sa 5:50 ng hapon.

Aminado sina Tallo na mabigat ang kanilang kampanya kaya inaanyayahan nila ang ating mga kababayan sa Hong Kong na lumabas at suportahan ang koponan ng Cebu Chooks sa Victoria Park Soccer Pitches sa 1 Hing Fat Street sa Causeway Bay. (Lito Oredo)