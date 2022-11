Kongreso kinalat P215B ng 2023 budget sa BBM agenda

Umabot umano sa halagang P215 bilyon sa ilalim ng 2023 national budget na isinumite ng Malacañang ang ni-realign o inilipat ng Senado at Kamara.

Inihayag ito ni Marikina Rep. Stella Quimbo, vice chairperson ng House committee on appropriations, na isa sa mga ipinadala ng kapulungan sa bicameral conference committee na tatalakay sa mga hindi magkasundong probisyon ng bersyon ng budget na inaprubahan ng Senado at Kamara.

Sa kabila nito, kumpiyansa si Quimbo na matatapos ng Kongreso ang budget bago matapos ang taon dahil sa Medium Term Fiscal Framework ng administrasyong Marcos na pinagtibay ng dalawang kapulungan.

“Sa tingin ko naman mabilis na makaka agree ang House at ang Senado dahil meron tayo, for the first time, in-adopt natin yung Medium Term Fiscal Framework,” sabi ni Quimbo.

Ayon kay Quimbo, ang 8-point agenda na nasa fiscal framework ang magsisilbing gabay ng Kongreso sa gagawing budget para sa 2023 na umaabot sa P5.268 trilyon.

Ipinahayag naman ni House committee on appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co na isusunod nila sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyong Marcos ang panukalang budget para sa 2023.

“Ito ang magiging guide post namin sa pag-finalize ng budget,” sabi ni Co sa pagpupulong na ginanap sa Manila Golf Club sa Makati City nitong Biyernes.

Sinabi ni Co na pinagtibay ng Kamara at Senado ang medium-term fiscal framework kung saan nakapaloob ang 8-point agenda ng administrasyon.

“In the end, the final version will be one that best supports the President’s 8-point socio-economic agenda. We envision the final version as a budget that creates jobs, keeps the macroeconomy stable, and helps keep inflation within a manageable range,” dagdag ni Co. (Billy Begas)