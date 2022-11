Kim Chiu nakiliti sa bigotilyong aktor

Umariba na naman sa harutan, lambingan sina Kim Chiu, Xian Lim. Feeling yata nila ay walang nakakabasa ng landian nila sa social media.

Hindi nga napigilan ni Kim na kiligin kay Xian sa mga larawan sa Instagram. Pinost ni Xian ang mga photo compilation nakasama niya ang mga alagang aso.

“Who else can relate?” tanong ni Xian.

Makikita sa video ang magkakaibang itsura ni Xian. May clean cut siya, merong may bigote, balbas sarado.

At ‘yun nga, tila nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Kim sa nakitang kagwapuhan ng boyfriend.

“Soooo gwapo naman!!!! Ano po name niyo?” sabi ni Kim.

“@chinitaprincess you can call me Mine, okey lang po?” sagot ni Xian.

Liza, Nadine pasasabugin Sinulog Festival

Mukhang magigiba ang Sinulog Festival sa Cebu ngayong 2023, dahil sa napipintong concert ng Careless PH Record label, na paga-ari ni James Reid.

Inanunsyo ni James sa Instagram ang pagbisita nila sa Sinulog Festival sa January 13, 14 2023.

Kabilang sa mga artist na magpapasaya sa Cebu ay sina Liza Soberano, Nadine Lustre, Hollywood singer Destiny Rogers, Chinese artist Henry Lau at marami pang iba.

Bilang kumpirmasyon sa Cebu Sinulog Festival 2023 sinabi ni James sa post na, “We’re doin it head over to @carelessph for more info!”

Tomboy ako ‘di bakla – Christian

Sinopla ni Christian Bables ang mga ‘Marites’ na nagsasabing bading siya. Sa yamot ng aktor, rumesbak siya at minura ang mga ‘Marites’ sabay pag-amin na tomboy siya at hindi beki.

“Nakakatawang intresadong-intresado kayong malaman kung ano ba ang tunay na gender ko, na para bang parte ‘yun ng bawat paghinga, pag-utot niyo. Ok to set the record straight, tomboy po ako. Kung hindi pa kayo maniwala, ewan ko na lang mga hinayupak kayo. Good night mga vuhkla!” sabi ni Christian.