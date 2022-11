Kathryn idolo ng mga kabataan sa Nigeria

Ichinika ni Miss Earth Nigeria Esther Olawatusin Ajayi na malakas ang hatak ng Kapamilya teleserye sa kanyang bansa.

Ayon kay Ajayi, isa sa pinakasikat na serye ang “Mara Clara” nina Kathryn Bernardo at Julia Montes na talagang sinusubaybayan ng kabataang hanggang ngayon.

“I grew up with it, I even mimic the acting,” sey ni Ajayi sa sidelines ng benchwear competition ng Miss Earth noong Miyerkoles.

Dagdag pa ni Ajayi, tinatangkilik ang Kapamilya teleserye sa kanyang bansa dahil sa pagkakapareha ng ugali at values ng Pilipinas at Nigeria tulad ng taimtim na paniniwala sa Maykapal.

Samantala, isa si Ajayi sa early favorites sa Miss Earth dahil sa kanyang bibang personalidad.

Alamin kung sino ang mag-uuwi ng titulong Miss Earth 2022 na mapapanood sa A2Z at TFC ngayong Nobyembre 29. (Rb Sermino)