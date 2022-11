Karera Tips Ni Jp Gonzales

Nobyembre 26, 2022/Sabado, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Trust Worthy, 6 Mellifluous, 1 Galing Sa Mabait, 5 Hugo Boss

R02 – 4 Keep Da Trick, 3 Sonic Clay, 2 Malibu Bell

R03 – 4 Jubilum, 3 Steady Cat, Entry No. 1, 8 Haus Khaz

R04 – 4 Crown In My Head, 5 Christiano, 6 Mabalor, 2 Francesca Fire

R05 – 2 Mandatum, 4 Speeding Hero, 3 Bossa Nova, 1 Eyeshot

R06 – 2 Mommy Caring, 4 Speed Fantasy, 3 Life Gets Better, 1 Critical Moments

R07 – 3 Club Havana, 4 Euroclydon, 10 Lucky savings, 2 Birthright

R08 – Entry No. 3, 6 Tontoneeto, 2 Will Of The Wind, 4 A Certain Smile

R09 – 2 Joyous Solution, 4 Don Lucas, 7 Sir William, 6 Candaba

Solo Pick: Keep Da Trick, Jubilum, Mommy Caring

Longshot: Joyous Solution