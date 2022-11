Ibalik ang NCAP, ibalik ang disiplina sa daan

Sadyang takang-taka kami sa mga ibinigay na rason kung bakit ipinahinto ang No Contact Apprehension Program (NCAP). Para sa amin, malaki ang naitulong nitong NCAP para mag-behave ang mga motorista sa lansangan.

Alam nating sa Metro Manila, marami ang pasaway, maangas at kamoteng drivers. At pasintabi na po sa mga itinuturing na “hari ng kalsada” o ang mga kumpare nating jeepney drivers, pero hindi naman maikakaila na bagama’t hindi naman lahat ay marami sa kanilang hanay ang nabibilang sa kategorya ng pasaway.

Pero nang ipatupad ang NCAP, base na rin sa mga opisyal na datos, bumaba ang mga traffic violation sa Parañaque, Quezon City, Maynila, at Valenzuela. Mula 75% hanggang 95% ang ibinaba ng violations sa mga siyudad na ito. Hindi biro-biro ito at malinaw na nagpapakitang kinatakutan talaga itong NCAP at naging masunurin sa batas trapiko ang mayorya ng mga motorista.

Okey na sana pero ngayon ay nag-isyu ng temporary restraining order (TRO) ang Supreme Court laban sa NCAP. Ibig sabihin tuloy-tuloy na naman ang ligaya ng mga pasaway na motorista sa kalye.

Ang TRO laban sa NCAP ay inilabas ng Korte Suprema dahil sa dalawang reklamo. Ang unang reklamo ay mula sa transport groups na nagsabing nagagamit daw ang NCAP upang makapangotong ang mga awtoridad sa mga drivers sa kanilang hanay. Hindi rin daw makatarungan ang penalties sa ilalim ng NCAP.

Itong reklamong ito ang hindi naming maintindihan. Paano mapapasok ng kotong ang automated na panghuhuli? Para sa amin, mas malamang ang kotong kung personal na nag-aabang sa daan ang mga traffic enforcers. Suwerte tayo kung honest traffic enforcers ang nagbabantay pero alam po naman natin na may mga buwayang enforcers at may mga tiwali ring pulis. Iyang mga yan ang nag-aabang ng mabibiktimang motorista. Iyan ang mga mangongotong sa atin, may violation man tayong nagawa o wala.

Masyado raw mataas ang sinisingil na penalties sa NCAP. Aba naman kuya, natural dapat taasan ang penalties dahil kung katiting lang yan, hindi mangangamba ang mga pasaway na motorista. Kung kayang-kayang bayaran ang multa, chicken feet este chicken feed pala. Hindi pa mabubutasan ang bulsa kaya tuloy ang kamonteng estilo ng pagmamameho.

Ang ikalawang umangal sa NCAP ay isang abogado na nagsabing wala raw due process na nangyari nang siya ay mahuli sa NCAP. Hindi daw siya nasabihan tungkol sa kanyang mga violations. Nakompromiso raw ang kanyang right to privacy dahil madaling makita ninuman ang data ng violator sa internet.

Hindi naman kami abogado pero sa aming pagkakaalam, sa ilalim ng NCAP ay maaari tayong umapela sa sinasabing mga violations natin. Kung may pagtutol ang isang motorista, puwede siyang humingi ng ebidensya sa ginawa niyang paglabag. Bawat LGU ay may kanya-kanyang traffic adjudication boards kung saan maaaring i-apela ang mga violations.

Sa puntong nakompromiso ang right to privacy, sa aming pagkakaalam hindi naman sine-share sa publiko at sa internet ang data na nakokolekta sa NCAP kaya saan kaya nangyari ang kompromiso sa right to privacy?

Sayang ang NCAP kung hindi natin ito itutuloy. Kailangan natin ng ganitong sistema para maturuan tayong rumespeto sa batas trapiko kahit wala tayong nakikitang traffic enforcers sa daan. Kung mawawala ang NCAP dahil lamang sa kuwestyunableng rason, babalik na naman tayo sa estilong kamote driving at mamamayagpag ang kotong sa daan.

Ayaw ba natin ng disiplina? Ayaw ba natin sa pagbabago? Sige kanya-kanyang estilo na lang tayo. Goodluck naman sa ating lahat!