Grabe tilian, palakpakan: James agaw eksena sa ‘The Rose’ concert

Ilang push na lang at malapit nang maaabot ni James Reid ang ninanais na tagumpay na career globally.

Bitbit si James ng sikat na Korean all male rock band na “The Rose” sa concert tours nito sa US. Ito ay para sa promo ng hit single na “Heal Together”.

Kamakailan ay nag-guest si James sa concert ng banda sa Los Angeles, kung saan dalawang kanta ang pinakawalan ng singer/record producer/manager.

Nasa Instagram ni James ang resibo ng kanyang performance at kasama pa sa number ang buong banda na kumanta sa kanyang spot number.

Agaw-eksena si James sa concert dahil tilian, sigawan, sayawan ang audience sa mga performances niya, at maging ang The Rose ay sumabay rin.

“Finally got to perform “yes” and “hold on tight” live. I had so much fun love you guys, #therosehealtogethertour!” sabi ni James. (Rey Pumaloy)