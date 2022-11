Francine, Justin, Luis-Jessy humamig ng 43.1M view

Ang bongga talaga nina Francine Diaz, Justin de Dios ng SB19, Luis Manzano-Jessy Mendiola, Queenay Mercado, EJ Obiena, dahil umabot na sa 43.1 milyon online view ang “Nasa Iyo ang Panalo” digital ad series sa iba’t ibang social media platform.

Handog ito ng Puregold sa kanilang 25 taon selebrasyon bilang nangunguna sa Philippine retail landscape.

Ang malinis at modernong pagkakalikha ng digital ads na ito ay ginamit upang magpakita ng mga damdaming tapat sa pusong Filipino: ang kakayahan nating manaig sa harap ng samu’t saring pagsubok.

Binigyang buhay ng ads ang paghihirap na hinarap ng mga katauhang ito sa daan patungo sa kanya-kanyang tagumpay.

Malinaw rin na nagbigay ng inspirasyon para sa mga netizen, manonood, dahil sa magagandang hugot mula sa mga nabanggit na kwento.

Maraming mga tagahanga ang naghayag ng kanilang pasasalamat, suporta para sa mga kwentong tampok, lalo na sa mga aaral na magagamit sa pang araw-araw na buhay.

Sabi ni @meowu kay Justin: “So proud of you, kuya Justin! Sobrang laking impact ng ginawa mo talaga katulad ng pagpapatunay mo na may ibubuga ka pa. Sobrang na-motivate mo ako na ipagpatuloy ang mga bagay na nakapagpapasaya sa’kin.”

Chika naman ni @itsnini kay Francine: “So proud of you, Chin. You are truly an inspiration to the youth. Continue to inspire people. Thank you Puregold for choosing Francine. You chose the right one.”

Marami rin ang napukaw ang damdamin sa kung paano binigyan ng plataporma ng Puregold ang tagumpay ng mga pangkaraniwang Pilipino.

Sabi ni Nelson Arcilla sa ad ni EJ Obiena: “Kasama mo ang Puregold sa pagkamit mo ng pangarap kaya fight lang.”

Naniniwala si Vincent Co, pangulo ng Puregold Price Club Inc, na mahalagang mabigyan ng sigla at pag-asa ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng mga “kwentong panalo” gaya ng pinakita sa ad series.

“Mahirap makamit ang tagumpay kahit sa harap ng pag-hihirap at pag-pupursige, ito ang natutunan natin matapos ang 25 taon sa business,” sabi ni Vincent.

“Mahalaga para sa amin na mag-salaysay ng nakakasiglang mga kwento ng mgamatagumpay na Pilipino. Sa pamamagitan nito, nais namin ipakita sa aming mga mamimili na sa harap ng hirap, may daan patungo sa tagumpay,” dugtong pa niya.

Ang “Nasa Iyo ang Panalo” digital ad series ng Puregold ay maaaring mapanood sa mga opisyal na chanel ng Puregold sa YouTube, Facebook, at sa kanilang opisyal na TikTok @puregoldph. (Don Sermino)