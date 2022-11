Dimples tumangging makipaglampungan sa babae

Sa 2022 MMFF official entry na “My Father, Myself,” ang daming mga eksena na sa trailer pa lang ay nagmamarka na.

Given na ‘yung eksena sa pagitan nina Jake Cuenca at Sean de Guzman, pero sigurado kaming hindi rin pwedeng hindi magmarka ‘yung scene ni Dimples Romana at ‘yung binitawan niyang linya.

Sabi namin sa kanya, isa siya sa kilalang mahusay at trusted actress talaga. Pero never pa siyang nakagawa ng role na tulad nina Jake at Sean, may affair of the same sex o may intimacy.

Saka niya inamin sa naging mediacon ng My Father, Myself na may offer raw talaga sa kanya nitong pandemic lang.

“I wouldn’t lie, there was an offer and this offer came during pandemic. But ask you know, I have a husband I have to report to every single time. This is not only by a mandatory rule, not obligatory at all, but out of respect.

“So ako, as an actor, sa totoo, I’m always very curious. Kasi, ano ‘yan, parang sakit ng artist ana tumanda na sa industriyang ito, nagi-itch ka, kaya ko ba ‘yan gawin? Magagawa ko ba ‘yan gawin? The bigger the risk, the bigger the reward.

“Noong in-offer sa akin ‘yon, ito ay isang director rin na nanay-nanayan ko, sabi ko lang po, hindi pa po yata ako handa. Kasi, hindi ko naramdaman sa puso ko na handa na ‘ko.”

At sabi nga ni Dimples, sobrang taas daw ng respeto niya sa mga co-actor sa movie na sina Jake at Sean.

“Ang taas ng respeto ko kay Jake at kay Sean kasi, it takes a lot of hearts and guts to follow through that kind of scene. Kailangan buong-buo ang loob mo bilang artista. At that time, pinanghihinaan pa ang loob ko. Hindi ko rin alam kung dahil pandemic no’n and I’m shying away from the role that I’m not used to. It was I na hindi ko alam kung kaya kong i-deliver.”

Hindi rin naman daw sinasarado ni Dimples ang posibilidad na sa future, tumanggap o gumawa rin siya ng tomboyan na kuwento. Lalo na kung talagang magustuhan niya ang materyal.

Siyanga pala, ang mga producer ng My Father, Myself ay sina Len Carillo, Win Sagaldo , Jumerlito P. Corpuz, Nicanor C. Sbad at Bryan Dy. At baka kung ang director rin ay si Direk Joel Lamangan, huh.

Janno, Bing malapit nang magkaapo

Very proud naman ang singer/actor na si Janno Gibbs na ipakilala sa pamamagitan ng kanyang social media account ang kanyang son-in-law.

Official na nga raw dahil ikinasal na ang eldest daughter nila ni Bing Loyzaga na si Alyssa or Chi Gibbs.

Sabi ni Janno sa caption ng ipinost na picture kasama ang kanyang son-in-law na, “It’s Official. I have a Son in law!”

Anton Cruz ang pangalan ng napangasawa ni Alyssa at sa Sydney, Australia sila ikinasal. Mukhang intimate wedding lang din with only less than a hundred of guests.

Sa The Palm House ang naging wedding ceremony at the Royal Botanical Gardens. At napagbigyan daw sila sa isang perfect weather, lalo na at pa-summer na ngayon sa Australia.

Present siyempre ang buong pamilya ni Alyssa. Ang mga magulang na sina Janno at Bing at kapatid na si Gabbie Gibbs.

Soon, ‘di malayong maging official Lolo na rin si Janno ngayong kasal na ang anak.