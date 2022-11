Dave Ildefonso, Ateneo twice-to-beat nasa kukote

Team Standings

*UP 11 2

*Ateneo 9 3

*NU 9 4

DLSU 6 6

AdU 6 6

xUE 4 9

xFEU 4 9

xUST 1 11

Final Four

x Eliminated

Mga laro Sabado:

(Araneta Coliseum)

11:00am — Adamson vs NU

1:00pm — FEU vs UST

3:00pm — UE vs DLSU

6:30pm — UP vs Ateneo

PIPILITIN nina Dave Ildefonso at ng Ateneo Blue Eagles masungkit ang twice-to-beat na bentahe sa pakikipagharap sa defending champions at nangungunang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa main game ng 85th UAAP men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum, Sabado ng gabi.

Puntirya ng Ateneo na makasulyap sa twice-to-beat sa pagpasok sa Final Four, habang may nalalabi pa itong isang laro sa eliminasyon kontra sa naghahangad ng silya sa semifinals na Adamson Soaring Falcons.

Muling magsasagupa ang Ateneo at UP sa alas-6:30 ng gabi, matapos ang mga nakalinyang laro sa pagitan ng Adamson at National University Bulldogs sa alas-11 ng umga; FEU Tamaraws at UST Growling Tigers sa ala-una ng hapon at UE Red Warriors kontra DLSU Green Archers sa alas-3 ng hapon.

Tangan ang 9-3 kartada, hangad ng Ateneo na makabawi sa first round na pagkatalo sa UP, 71-76, sa overtime.

Nanguna si Ildefonso sa iskoring sa 22 puntos subalit kinulang sa pwersa na dala nina Carl Tamayo, James Spencer, Malick Diouf at Zavier Lucero sa Maroons.

“Well as everyone knows how last season ended, ending in heartbreak. Always looking forward to going against UP, especially right now they’re #1, and they probably have one of the best players in the country in Carl Tamayo,” wika ni Ildefonso. (Gerard Arce)