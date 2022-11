Brazil football superstar Neymar pipilay-pilay matapos ma-injury

INABOT ng sprained ankle si Brazil captain Neymar sa 2-0 win ng bansa kontra Serbia sa Qatar World Cup nitong Huwebes.

Sa susunod na 48-oras, oobserbahan ang Brazilian superstar kung makakabalik.

Nakipagsalpukan sa kalaban si Neymar, higit 10 minutes pang nanatili sa field bago nilabas sa 79th minute.

“We need to wait 24 to 48 hours to have a better assessment,” ani team doctor Rodrigo Lasmar.

Sa ilang naglabasang videos, kita na pipilay-pilay ang striker pagkatapos ng laro. May mga larawan ding lumabas na halata ang pamamaga ng kanang paa.

Hindi siya nakipag-usap sa reporters paglabas ng Lusail Stadium.

Dalawang goals na lang ang hinahabol ni Neymar sa 77 ni Pele, all-time record ng isang player para sa Brazil. (Vladi Eduarte)