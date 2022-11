Tricycle na ala-jeep style bida sa Laguna

Isa sa pinaka-accessible at murang transportasyon sa bansa ang jeep. Pero paano na lang kung pag-isahin ito?

Gaya na lamang ng isang lalaki sa Laguna na kakaiba ang trip sa life. Siya si Erik Mahinay mula sa Brgy. Baclaran, Cabuyao, Laguna na nag-imbento sa kanyang welding shop ng tinawag niyang ‘jeepcycle’.

Sabi niya sa isang panayam sa kanya, itinuturing umano niya ito bilang Pinoy pride dahil parte ito ng mayaman nating kultura.

Aniya, “Maraming angking talento at mga produkto ang mga kababayan natin na dapat nating tangkilikin.”

Makikita sa mga ibinahagi niyang larawan ang harap ng jeep na may karatula “CUBAO at QUIAPO”. Kulay violet naman ang napiling kulay ni Erik para sa bubungan at mga bakal na talaga namang nagpaganda dito. Kumbaga, pasok sa aesthetic check!

Bukod dito, marami na ring mga residente sa kanilang lugar ang nagpagawa ng naturang jeepcycle.

Marami namang mga netizen ang natuwa at namangha sa kakaibang sasakyan na ito.

Gaya na lamang ni Henz Calvario, ani, “Ang galing sana mga ganitong tao supprtaan ang gawa nang pinoy nang ating government at at ibinta sa ibang bansa dahil matibay yan na gawa.”

May suhestyon naman si Jelly-Yen Garcera Garbin, “Sana mataas yong bubong nyan kasi karamihan ng tricycle dito ang baba ng bubong kapag nakasakay ka ikaw pa yong mag aadjust ng katawan mo para di mauntog ang ulo sakit kaya sa likod kapag nakabaluktot na nakasakay hehe… Parang yong sinukat lang ang height yong driver and pasahero hindi pero good job ang ganda.”

Dagdag pa rito, dagsa rin ang mga netizen na pumuri sa gawa ni Erik na tila interesado pa na magpagawa rin.

Ikaw, bet mo rin bang masakyan ito? (Moises Caleon)