Tatay na matiyagang sinusundo ang anak nagpaantig sa mga netizen

Umani ng libo-libong heart react ang litratong nakunan ng isang photographer kung saan makikita ang isang ama na matiyagang naghintay sa kaniyang anak para sunduin ito mula sa paaralan.

Ayon sa uploader at kumuha ng larawan na si John Vincent, naabutan niyang naghihintay ang lalaki sa anak nito para sunduin at tiyaking ligtas itong makauwi mula sa pagpasok nito sa eskwelahan.

“Actually. nung dumating ako sa area na yun para magpicture picture sa mga student, nakausap ko po si Tatay dahil magkatabi po kami na motor. then he asked me kung pumipitik ako sa ibang lugar, then I said oo, then I asked him na ‘sino po hinihintay niyo?’ then he said yung anak daw nya,” saad ni John Vincent sa panayam ng PSN Digital.

Dagdag pa niya, hindi niya umano alam kung galing pa ang ama sa trabaho o sumaglit lang para sunduin ang anak ngunit alam daw niyang bago lang ang mga ito sa lugar kaya naman doble ingat ang mga ito at hatid sundo pa raw ni tatay ang kaniyang anak.

Aminado naman ang photographer na siya man ay naantig sa litratong kaniyang nakuhaan.

“For me, the meaning of the photo was to appreciate every parent’s efforts and sacrifices. Don’t shame [them] even they are wearing not tidy outfits and appreciate what ever they give or show to you while they are alive,” mensahe ni John Vincent. (MJ Osinsao)