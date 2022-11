Taas-sahod ng mga gov’t worker kasado na

Asahan ang panibagong pagtaas sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno ayon sa Department of Budget and Management (DBM) kahapon.

Ang paniniyak ay ginawa ng DBM kasunod ng apela ng ilang government worker na itaas ang kanilang minimum salary sa P33,000 kada buwan.

“…The last tranche of the modification of the salary schedule for civilian personnel pursuant to Republic Act (RA) No. 11466 or the Salary Standardization Law (SSL) 5 will be implemented in 2023. Hence, government employees concerned will have another salary adjustment by next year,” base sa inilabas na pahayag ng DBM.

Ang RA 11466 ay nilagdaan ni dating President Rodrigo Duterte kung saan hinati ang taas-sahod sa taong 2020 at 2023.

Kaugnay nito ay planong gumastos ng pamahalaan ng P47 milyon para sa pag-aaral tungkol sa mga suweldo ng mga kawani ng pamahalaan para tiyaking matatapatan nito ang suweldo sa pribadong sektor.

Sabi ng DBM, may P47 milyong budget ang Governance Commission for GOCCs sa 2023 National Expenditure Program para sa pag-aaral sa compensation structure sa gobyerno.

Sinasabayan nito ang pag-aaral ng GCG sa pag-review ng mga benefits na nakukuha ng mga kuwalipikadong kawani ng pamahalaan para tingnan kung kailangan itong i-adjust sa hinaharap.

Sabi ng DBM, naghahanda rin ito ng executive issuance para sa pagbibigay ng gratuity pay sa mga naka-endo sa pamahalaan o mga job order o contract of service.

Ibinabato naman ng DBM sa Kongreso ang kahilingan ng mga government worker na taasan ang kanilang minimum na sahod. (Eileen Mencias)