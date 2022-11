Pinoy foods, tampok sa Kulinarya Qatar!

World class at talaga namang hinahangaan ng marami ang sarap at linamnam ng pagkaing Pinoy! Hindi lang sa mga banyagang pumupunta sa ‘Pinas kundi maging sa kani-kanilang bansa.

Lalo na nga sa nagbabalik na event na ‘Kulinarya Qatar’ kung saan umeksena ang mahigit 200 tatak noypi food na iniluto at inihanda ng 16 Filipino restaurant sa Doha.

Hindi lang Pinoy ang dumagsa sa nasabing two-day event na ginanap nitong Oktubre kundi maging ang ibang lahing naglalaway matikman ang ating mga pinagmamalaking lokal na pagkain.

Natikman dito ang mga Pinoy food tulad ng kwekkwek, lumpiang shanghai, inihaw na paa at ulo ng manok, at iba pa.

Ang Kulinarya Qatar ay isang samahang nabuo para i-promote ang kulturang Pinoy sa pamamagitan ng mga pagkain sa nasabing bansa na binubuo ng mga resto owner at negosyante sa Doha.

Ito rin ang naging hudyat ng muling pagbubukas ng Pinoy event sa lugar na talagang pinagbubuklod ang lahing Pinoy sa labas man ng bansa.

Hindi lang pagkain at sagala ang nagpaaliw sa mga dumayo sa event, tampok din ang iba pang pakulo tulad ng hiphop dance, karaoke challenge, live band competition, at ang highlight ng event na Munting Prinsipe at Prinsesa pageant. (MJ Osinsao)