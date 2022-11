Philippine Netball inupuan pang-22 sa world rankings

NAITALA sa kauna-unahang pagkakataon ng Philippine Netball Association ang pagkakaroon nito ng world rankings matapos ang isinagawa ntiong paglahok sa mga internasyonal na torneo na pinakahuli ang World Cup na ginanap nakaraang buwan sa Singapore.

Napag-alaman kay Philippine Netball Association team at mas kilala bilang Siklab Pilipinas na si national coach Piao Fedillaga na inihayag ng World Netball ang bagong rankings simual Nobyembre 3 na kabilang ang lahat ng laban sa regional qualifying events para sa Netball World Cup 2023 (NWC2023).

Agad na inokupahan ng Siklab Pilipinas ang pang-22 sa rankings mula sa 53 kasaling bansa matapos ang paglahok nito sa anim na torneo kung saan mayroon itong anim na magandang pagtatapos na nagbigay dito ng 337 puntos at 56 na rating.

“Yey!!! Thank you po sa lahat ng nag support sa siklab PHILIPPINE NETBALL TEAM! thank you LORD for all the blessings po Philippines have obtained ranking for the first time. Ranking 22 out of 53 countries!,” sabi ni Fedillaga.

Ang ranking ay nagkumpirma sa seeding para sa 16 qualified teams sa Netball World Cup draw na gaganapin sa huling linggo ng Nobyembre. .

Sasambulat ang NWC2023 sa Cape Town, South Africa sa Hulyo hanggang Agosto 2023 kung saan ang Australia, Barbados, England, Fiji, Jamaica, Malawi, New Zealand, Scotland, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, Wales at Zimbabwe ang mga magsasagupa para sa korona. (Lito Oredo)