Palaban sa KathNiel: DonBelle giniba, binulabog mga sinehan

Nagmistulang bigayan ng ayuda ang sinehan sa Trinoma (QC) dahil sa haba ng pila.

Ang tunay na rason ay ang pelikula nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, ang “An Inconvenient Love” na palabas na nga sa mga sinehan.

Nag-tweet ang mga fan ng DonBelle, tulad ni @dbdonatonioLaxa ng video na nagpapakita ng mahabang pila ng mga kapwa niya fan, mula baba hanggang paakyat ng Trinoma na malapit sa sinehan.

“Huy! Grabe ang team Trinoma! #DonBelle,” sabi niya.

Sa tweet ni @donstutoch4ever mapapanood ang video ng maraming tao sa cinema area.

“Boogsh need ipa-TV Patrol to, huhu dame nakapila!” sabi pa.

Ganun din daw ang eksena sa Fishermall, na makikita rin ang pila ng mga tao sa hallway ng cinema area.

Parang wala nang takot sa Covid-19 ang mga millennial, gen-Z na sumusugod sa mga mall para suportahan ang DonBelle.

Samantala, nadagdagan ang award ni Belle nang masungkit niya sa Awit Awards People’s Choice, ang tropeo ng Breakthrough Artist, para sa single nyang “Sigurado”.

Loisa, Ronnie nagsosyo sa negosyo

Kung may ilang negosyo ang magdyowang Kathryn Bernardo, Daniel Padilla tulad ng barber shop, meron na rin sina Loisa Andalio, Ronnie Alonto.

Kinagulat ng mga fan na nagsanib-puwersa na pala sa negosyo ang dalawa. Yes, may coffee shop na ang LoiNie, ang ‘Loinie Café’ sa Bacoor, Cavite City.

May Instagram account ang ‘Loinie Café’ at makikita sa info na kakabit sa negosyo ang ‘Farron Café’.

Bela ‘suportado’ ni Martin Sy sa Styles concert

Ang lakas talaga ng sex appeal ni Bela Padilla. Hayun nga at tila napukaw niya ang atensyon ng isa sa miyembro ng pamilya Sy (may-ari ng SM), dahil nag-alok nga ng tulong ito sa aktres para mas mapadali ang ninanais nitong project.

Nag-tweet si Bela tungkol sa pinuproblema niyang pagbili ng ticket para sa concert sa Pilipinas ni Harry Styles. Pinoste ni Bela ang ticketnet advisory ng SM kung saan makikitang higit sa 2,000 pa ang mauuna sa kanya sa pila at aabutin pa nang mahigit isang oras bago makakuha ng ticket.

Nakita ito ni @martinsy at nag-offer ng tulong para mas mapadali ang pagbili ng aktres ng tickets.

“Sis, what ticket do you need and how many? SM tickets naman ‘yan eh puwede ko gawan ng paraan,” sagot via tweet ni Martin Sy.

Kinatuwa ito ni Bela at ibinalita sa kanyang mga fan ang pagtulong ni Martin sa kanya. Mamimigay nga ng libreng ticket si Bela sa mga fan na gustong makapanood ng Harry Styles concert sa Pilipinas.

Hinikayat din ni Bela ang mga fan na i-follow ang film production na And Roll Film sa Twitter para magkaroon ng chance ang sinuman na makakuha ng free tix.

Sa sumunod na tweet ni Bela, ibinalita nitong maga-announce na sila ng 10 winners ng tix sa susunod na linggo. Pero ang nasabing film company raw ang pipili para maging neutral at patas sa lahat.