Olivia Wilde ‘di matanggap hiwalayan kay Harry Styles

Hindi agad naka-move on ang Hollywood actress na si Olivia Wilde sa hiwalayan nila ng former One Direction member na si Harry Styles.

Gusto raw ni Olivia na maayos ang problema ng relasyon nila, pero iba na raw kasi ang magiging prioirties ni Harry.

Ayon sa source ng People: “The break has been difficult for Olivia. They have had some issues, but Olivia thought they were gonna work through it all. She is disappointed. It’s just a tricky situation, though.”

Amicable naman daw ang paghihiwalay ng dalawa noong Nov. 18. Magiging busy na kasi si Harry sa kanyang tour sa iba’t ibang bansa. Si Olivia naman daw ay gustong mag-focus sa mga anak nila ng comedian and former partner na si Jason Sudeikis na sina Otis at Daisy.

Nagsimula ang hiwalayan issue noong nag-promote sila ng pelikula nilang Don’t Worry Darling last August. Maraming netizen ang hindi gusto si Olivia para kay Harry. Ilang beses na ring pinagtanggol ni Harry si Olivia sa mga online hater.

“It’s obviously a difficult feeling to feel like being close to me means you’re at the ransom of a corner of Twitter or something. I just wanted to sing. I didn’t want to get into it if I was going to hurt people like that,” sey ni Harry sa isang interview niya for Rolling Stone.

Nagsimula ang love story nila Harry at Olivia noong sabay silang um-attend ng isang wedding sa Montecito, Calfornia noong January 2021.

Nang maghiwalay sila, mas nasaktan daw si Olivia dahil sobrang in-love siya kay Harry. Ang kaso nga lang ay napagod na raw si Harry na ipaglaban ang relasyon nila at mas mainam daw na maghiwalay muna sila. (Ruel Mendoza)