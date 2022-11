NEDA inaprub tapyas taripa sa e-vehicle

Inaprubahan ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board ang pagbababa ng taripa sa electric vehicles at parts and components nito kahapon, sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan.

Aniya, tatanggalin ang taripa sa mga completely built up electric vehicles tulad ng mga passenger car, bus, mini van at scooter na nasa 7%-30%, at ibaba ang taripa sa parts and components nito sa 1% mula sa 5%.

Hindi kasama ang mga hybrid car o mga electric vehicle na puwede ring gumamit ng diesel o gas kung maubos na ang karga nito.

Sabi ni Balisacan, limang taon makakapag-import ng mga electric vehicle ng walang taripa at 1% na taripa sa parts and components upang mahikayat ang mga taong pag-isipang bumili ng mga ito at mabawasan ang inaangkat na mga produktong petrolyo ng bansa.

Titingnan ng NEDA ang epekto ng pagbaba ng taripa matapos ang isang taon at saka dedesisyonan kung ipagpapatuloy pa ito o hindi.

Ang pagbaba ng taripa ng electric vehicles at parts and components ay ilalagay sa isang executive order na magiging epektibo 15-araw pagkalathala sa isang pahayagan. (Eileen Mencias)