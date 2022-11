Mga player ng JRU maraming natutunan – coach Louie Gonzales

HINDI man nakasampa sa semifinals, masaya pa rin si Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers coach Louie Gonzales sa kampanya ng kanyang mga bataan sa 98th NCAA men’s basketball tournament.

Samu’t saring pagsubok ang dinanas ng JRU mula sa 18-araw na pagkakatengga dulot ng COVID-19 na sumapol sa mga manlalaro nito na sinabayan pa ng hindi maipintang kampanya sa second round at ang insidenteng tumapos sa karera ni John Anthony Amores na nasangkot sa pananakit at pagwawala kontra College of Saint Benilde Blazers.

Gayunman, nananatiling positibo si coach Louie nang silatin sa huling laban ang defending champions na Colegio de San Juan de Letran Knights.

“You wanted to get back that feeling, you wanted to get back on that winning note pero parang may pumipigil tapos marami pang nangyari and ako happy ako na we ended it this way kasi alam ko na ‘yung mga players ko they deserve this,” pahayag ni Gonzalez matapos ang nakuhang 87-71 panalo nitong Miyerkoles. “They deserve to win kasi kahit naman sobrang dami ng iniisip nila, hindi pa rin naman nagbabago ‘yung performance nila sa practice namin.”

Tumapos ng 7-11 kartada ang JRU katabla ang Perpetual Help Altas, Arellano Chiefs at Mapua Cardinals.

“Gusto ko nang i-release ‘yung pressure sa kanila. I know it’s been tough for these kids and I’m sure marami silang natutunan,” sabi ni Gonzales. (Gerard Arce)