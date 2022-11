McCoy palaging tulala: Nadine bagong horror queen

Excited na sina Nadine Lustre, Louise delos Reyes, McCoy de Leon, mga bida ng ‘Deleter’ na entry ng Viva Films sa 2022 Metro Manila Film Festival.

Gustong-gusto na raw nilang makasalamuha muli ang mga fan. Gusto na nilang sumakay ng float at kumaway sa mga fan.

At siyempre, malaking karangalan daw sa kanila na makatrabaho ang batang-batang direktor na si Mikhael Red, ha!

Medyo nagulat lang ako kay McCoy sa presscon na parang palaging tulala, at parang malalim ang iniisip, ha!

Naku, buti na lang at walang ‘Shake Rattle & Roll’ ha dahil horror nga rin itong ‘Deleter’, eh!

Biruan nga pala kay Nadine, siya na raw ang bagong ‘horror queen’ at natawa lang siya, dahil ito pa nga lang daw ang horror na nagawa niya.

Mariel pinaglinis ng hotel: Ruffa nai-excite na sa ‘Maid In Malacanang 2’

Naaliw ako sa presscon ng ‘M.O.Ms’ nina Ruffa Gutierrez, Mariel Rodriguez Padilla, Ciara Sotto, dahil bukod sa napaka-elegante ng restaurant na ‘The Crossing Café’ sa bandang Las Pinas, ang ganda pa ng paligid at mabango ang hangin.

Mas maganda pa ang lugar na `yon kesa sa BGC, ha! At parang paraiso talaga ng mga Villar.

Anyway, ngayon pa lang ay masasabi ko na magiging masaya at kaabang-abang ang ‘M.O.Ms’ dahil sa kakulitan ng mga host. Eh, sa pilot episode pa lang nila ay ipakikita na agad nila ang buhay-buhay nila sa pang-araw-araw.

Ang maganda pa nga ay pare-pareho silang mga madadaldal, at walang dull moment sa kanila.

Siyanga pala, nalaman ko kay Ruffa na may ‘Maid In Malacanang 2’ nga at sa Ilocos kukuain ang ibang mga eksena. Ngayong December raw sila magsisimulang magsyuting.

Nakita nga namin si Ruffa sa merienda cena na inihanda ni Sen. Imee Marcos sa bahay nila sa San Juan noong Linggo. May picture sila ni former First Lady Imelda R. Marcos.

Nakita ko rin sina Cesat Montano, Diego Loyzaga.

Si Ciara naman ay itinanggi agad ang chismis sa kanila ni James Yap. Lagi ko siyang napapanood sa cooking show kasama ang ina niyang si Helen Gamboa. Kaya sa tingin ko ay magluluto rin si Ciara sa morning show nila.

Si Mariel naman, nagkuwento na galing siya sa isang hotel at natutunan niya ang maging housekeeper, na pinaglinis nga siya ng mga kuwarto.

Well, abangan niyo na lang ang ‘M.O.Ms’ sa AllTV, ha!

Kyle Lowder pantasya ng mga beki

Christmas is in the air na talaga. Heto nga at palabas na rin sa mga sinehan ang ‘A Mermaid For Christmas’ na isang Filipino na base sa USA ang producer.

Yes, si Arsi Grindulo, Jr. ang producer na pelikula na tungkol sa mga sirena. At sure ako mare-relax kayo sa panonood nito.

Bida rito si Jessica Morris na isinumpa ng ina. Ayon sa kuwento ay magbabalik ang mga paa ng isang sirena at may makikilala siyang isang nilalang na aaliwin niya.

Mukhang sexy at macho ang lead actor nito na si Kyle Lowder, since dating modelo ng speedo at Abercrombie na sikat na clothing retail store sa Amerika, ha! Kaya bet ko siyang mapanood.