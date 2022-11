Kyle Lowry sinindihan opensa ng Miami Heat

INUMPISAHAN ni Kyle Lowry ang atake ng Miami bago tinapos ni Tyler Herro at naligtasan ng Heat ang Washington Wizards 113-105 nitong Miyerkoles.

Nilista ni Lowry sa first half ang 24 sa kanyang 28 points, apat na tres ang ibinaon ni Herro sa stretch at napreserba ng Miami ang panalo matapos mapakawalan ang naipundar na 21-point lead.

“We found a way,” bulalas ni Lowry. “They made it close, but we found a way to get the win.”

Bumakas din si Caleb Martin ng 24, tumapos si Herro ng 17 sa una niyang laro matapos ang eight-game rest dahil sa sprained ankle. Umayuda si Bam Adebayo ng 15 points, 12 rebounds.

Bumandera ang 33 points ni Kyle Kuzma sa Wizards, may 21 si Kristaps Porzingis.

Wala sa Miami sina Jimmy Butler (right knee), Max Strus (right shoulder) at Duncan Robinson (left ankle). (Vladi Eduarte)