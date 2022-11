Justin Brownlee, Ginebra tumitindi panggigigil

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm – Blackwater vs Rain or Shine

5:45pm – Ginebra vs NLEX

PATITIBAYIN pa ng Ginebra ang kapit sa top four ng PBA Commissioner’s Cup laban sa inaalat na NLEX sa second game, Biyernes, sa PhilSports Arena.

Nakalimang sunod na panalo ang Gin Kings tungo sa 7-2 card overall, nasa third place sa likod ng Bay Area (10-2) at Magnolia (8-2).

Bumubuga lahat kahit sino ang bunutin ng Gins kina Justin Brownlee, Scottie Thompson, Stanley Pringle, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, Japeth Aguilar at Christian Standhardinger.

Puwede pa sa top 2 na may twice-to-beat bonus ang Gins kapag naungusan sa standings ang Hotshots.

Sa kabilang banda, kabaligtaran ang Road Warriors na humaba sa lima ang losing streak at naglilimlim sa 11th place sa 3-7 record.

Top eight lang ang aabante sa playoffs.

Kinolekta ni coach Tim Cone ang 1,001th win niya nang sagasaan ng Ginebra ang TNT 89-85 noong Linggo. (Vladi Eduarte)