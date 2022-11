Julie Anne, Rayver sa Europe pakakasal

Sa presscon ng ‘JulieVerse’ ay tinanong sina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, kung ano ang ideal wedding nila. Sa simula ay natawa ang dalawa, pero siyempre, sinagot na rin nila.

“Ideal wedding ko? In the future, when the time comes, siguro church wedding. But of course, it would still depende sa kung ano ang magiging desisyon ng family, of course, there’s a lot to consider na mga factors, ganiyan,” sagot ni Julie.

Eh, si Rayver kaya? Pabor ba sa gusto ni Julie?

“Siguro ako, maganda sa ibang bansa,” sabi niya.

Paano makaka-attend ang mga bisita?

“Ang mga a-attend kasi talaga ay ‘yung mga gusto talagang um-attend, di ba? Hahahahaha!

“Pero sa Europe siguro, kahit saan doon. Maganda, ‘di ba?” sagot ni Rayver.

Eh, napansin ang matamis na ngiti ni Julie sa sagot ni Rayver.

“Nakakatuwa kasi, I mean it’s also nice, kasi siyempre, ibang scenery, ‘di ba? Para maiba naman!” palusot ni Julie, pero obyus na kilig na kilig din.

Siyanga pala, siguradong marami ang kikiligin nang husto sa concert nila, dahil katakot-takot na collaboration nga ang mapapanood. Kinukuwento pa lang nila ang mga gagawin nila, napapangiti na ang mga showbiz press, dahil sure na agad na kakaiba ang kilig na hatid nila.

Siyanga pala, sa Nov. 26 na ang ‘JulieVerse’, na gaganapin sa Newport Performing Arts Theatre. At kasama nga sina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara, na marami ring tagahanga, na hindi rin naman pakakabog kung pakilig din ang pag-uusapan.

May mga pasilip na eksena na nga sina Julie at Rayver na kung saan ay nasa dagat sila, magka-holding hands.

Anyway, wagi nga pala ang ‘Limitless’ ng best digital ad public service.

“God be the glory,” sabi ni Julie Anne. (Rb Sermino)