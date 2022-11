Joey Antonio mas mautak sa German chess master

NANAIG si GM Rogelio “Joey” Antonio Jr. kay International Master Markus Loeffler ng Germany sa round eight ng 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship (50+ and 65+ Open-men and women) na ginahanap sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria sa Italy Miyerkoles ng gabi.

Nakalikom na si 60-year-old Antonio ng 5.5 points mula sa limang panalo, isang tabla at dalawang talo matapos ang 22 moves ng Sicilian Defense match nila ni Loeffler.

Dahil sa panalo, nakabangon si 13-time National Open champion Antonio sa back-to-back losses nang yumuko ito kina Grandmaster Darcy Lima ng Brazil at top seed Grandmaster Zurab Sturua ng Georgia sa sixth at seventh round, ayon sa pagkakasunod.

Makakalaban ni Antonio sa round nine ang kababayang si International Master Angelo Abundo Young.

Samantala, nagpakitang-gilas din si International Master-elect at FIDE Master Jose Efren Bagamasbad nang pisakin nito si Julio Santos ng Portugal sa 65 years old and above category. (Elech Dawa)