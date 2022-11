Jia Morado De Guzman pulido set ng play sa Creamline

Mga laro Sabado: (Smart Araneta Coliseum)

Semifinals single round-robin

2:30pm — Creamline vs Cignal

5:30pm — Chery Tiggo vs Petro Gazz

NAGPAMALAS ng mahusay na pagtitimon si playmaker Jia Morado De Guzman upang mapanatiling kalmado ang bawat galaw ng three-peat seeking Creamline Cool Smashers para sa bwenamanong panalo sa Final Four single round-robin sa pamamagitan ng straight set kontra defending champions Petro Gazz Angels 25-21, 25-20, 25-23, sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Namahigi ang six-time league Best Setter ng 19 excellent sets kabilang ang apat na puntos mula sa isang atake at tatlong service aces upang gabayan ang kanyang mga kasangga na makabalik sa ikatlong set na halos nasa kamay na ng Petro Gazz.

“Well everyone really went back to the basics, we know na naghahabol kami nung third set, and sila coach did a great job also keeping the team composed. We know naman na semis is going to be hard like all teams talagang naghahanda talaga, so every set we have to fight for it as long na hindi pa nag-25 kaya pa naming humabol,” pahayag ng 27-anyos na dating Ateneo Lady Eagles two-time champion at national team setter.

“We just need to level up our team work, communications, just like today na sobrang nagtulungan lang kami to get this win,” dagdag ng 5-foot-7 setter na nagawang makabangon mula sa 14-18 paghahabol sa third set upang itabla ang laro sa 18-18 kasunod ng atake nina Tots Carlos, Turkish import Yeliz Basa at Jema Galanza.

Sa tagpong ito ay nagpalitan ng puntos ang magkabilang koponan hanggang sa maagaw ng Cool Smashers ang bentahe sa 21-20 mula sa error ni Aiza Maizo-Pontillsas.

Agad bumawi si Maizo-Pontillas para itabla sa 21-21, habang muling nagpalitan ng puntos patungo sa 23-all.

Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Celine Domingo para ihampas ang isang free ball at ang quick set ni Morado De Guzman para sa panalo.

Kumawala ng kabuuang 53 atake ang Creamline kontra sa 39 lamang ng Petro Gazz na sinabayan ng mahusay na anim na service aces.

Pinagbidahan ang puntusan para sa Creamline ni Basa na tumapos ng 17 puntos mula sa 16-of-43 atake na sinegundahan ni Jessica Margaret Galanza sa 14 puntos sa 12 atake, at walong digs.(Gerard Arce)