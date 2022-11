Jessa naospital, nasira ang tiyan sa pasta

Dumaing ng pananakit ng tiyan ang singer-actress na si Jessa Zaragoza kaya napilitan na itong sumugod sa ospital.

Natuklasan tuloy na meron nang sugat ang kanyang bituka, at ang isa sa itinuturo niyang salarin ay ang kinain niyang pasta.

Nagkuwento ang “Sing Galing” host ng kanyang sinapit sa isang post sa Instagram nitong Miyerkules.

“Maiba naman na post. Ito hindi glamorous. Daming scheds yesterday, akala ko kaya ko nung hapon, pero sabi ko nung pagabi na, teka ‘Parang di ko yata kaya’. Di ko na keri!

“So we went straight to the ER at Cardinal Santos. Turns out it was acute gastroentiritis with mild dehydration.

“Grabe yung pain sa upper stomach. Namimilipit ako sa sakit. As in,” ani Jessa.

Sagad sa buto nga raw ang naramdaman niyang pananakit ng tiyan.

Mabuti na lang daw at hindi ito pancreatitis na labis niyang ikinababahala.

Siyempre pa, kapag sumakit ang tiyan ng isang tao, itatanong agad kung ano ba kasi ang nakain?

“Ang tingin kong salarin, ay yung pasta na nakain ko the day before (crying emoji). May tama na siguro. Ok pa ang lasa pero nag multiply na siguro ang bacteria duon ng di ko nakikita,” say pa ni Jessa.

Dahil sa sinapit, napurnada ang ilang showbiz scheds ng aktres. Kinakailangan niya kasing magpahinga muna sa bahay dahil hindi biro ang natuklasan sa kanyang sakit.

Umaasa siyang agad siyang makaka-recover dito.

Payo niya sa mga fans at netizen:

“Ingat sa mga kinakain, lalo na sa lagay ng pasta,” aniya pa. (Batuts Lopez)