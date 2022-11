Jaron Requinton, Rancel Varga humarabas sa beach volleyball

PATULOY na ipinamalas ng naghahanap ng kanilang ikaapat na sunod na korona na University of Santo Tomas at National University ang kani-kanilang angas upang makuha ang magkahiwalay na tagumpay sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s beach volleyball tournament nitong Miyerkoles sa Sands SM by The Bay sa Pasay City.

Nahigitan ng tambalan nina Jaron Requinton at Rancel Varga ang matinding pagsubok nina Vincent Nadera at Martin Bugaoan ng Far Eastern University para makamit ang 21-14, 22-20 panalo.

Nasundan ito ng madaliang panalo ng Tiger Sanda kontra Adamson tandem nina Francis Casas at Evander Novillo upang masiguro ang kanilang pwesto sa Final Four sa paglikha ng 21-12, 21-9 panalo.

Nanakmal naman ang NU Bulldogs upang makatuntong sa semifinals sa bisa ng 5-0 karatda nang higitan nina James Buytrago at Pol Salvador sina Casas at Novillo ng Adamson University sa 21-10, 21-14, gayundin sina Jake Abria at Allen Buensalida ng University of the East sa 21-10, 21-3.

Sa kabilang banda, tinalo naman ng Ateneo duo nina Jian Salarzon at Amil Pacinio ang grupo nina Dan Nicolas at Erl Eusebio ng University of the Philippines sa, 21-17, 21-8, para makamit ang 3-1 rekord sa ikatlong pwesto, habang hinampas ng Tamaraws ang ikaapat na pwesto sa 2-2 kartada.

Nagwagi naman sa wakas sina De La Salle duo Noel Kampton at Vince Maglinao matapos magtamo ng tatlong sunod na pagkatalo nang gapiin sa bisa ng 21-13, 21-9 sina UEbbet Abria at Buenasalida upang lumapag sa ikalimang pwesto.

Magpapatuloy ang mga aksyon sa darating na Sabado. (Gerard Arce)