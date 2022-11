Jaja Santiago asawa na ang tawag sa coach na BF

SA bagong Instagram post ng Japan V.League import na si Jaja Santiago, makikita rito ang matamis na larawan nila ng kanyang boyfriend.

Nakasandal ang volleybelle sa balikat ng Japanese volleyball coach na si Taka Minowa.

“I know our journey will be not perfect, but I’ll stick with you till the end! I am lucky to have you as my life partner! Together forever,” caption ni Santiago sa naturang post.

Umabot na sa mahigit 24,000 ang likes ang nasabing post ni Santiago habang isinusulat ang balitang ito kahapon, at may 96 komento na rin at ang ilan ay nagko-congratulate sa dalawa.

Tinawag na rin ni Santiago na asawa si Minowa.

“I love you asawa ko!” pahabol ng Pinay women’s volleyball superstar.

Agosto nang isapubliko ni Santiago ang engagement nila ni Minowa. (Sarah Asido)