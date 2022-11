Jaguar matibay sa MARHO 2YO

BUMILIB ang mga karerista sa kabayong Jaguar matapos manalo sa MARHO Breeders 2-Year-Old Juvenile Colts na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo.

Nakipagtagisan agad ng bilis sa unahan si Jaguar kay Open Billing paglabas ng aparato, hanggang far turn nagtagal ang kanilang bakbakan.

Pagkatapos ay si Rough Cut naman ang nakalaban ni Jaguar sa unahan nang maupos si Open Billing.

Matatag sa unahan ang winning horse kaya nanalo ito ng leeg ang pagitan sa pumangalawang si Rough Cut.

Sinakyan ni class A at veteran rider Fernando Raquel, nirehistro ni Jaguar ang tiyempong 1:25 minuto sa 1400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Juan Miguel Arroyo ang P300,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Nasikwat ng may-ari ni Rough Cut ang P112,500 second place prize habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth placer para sa mga owner ng kabayong Player Andri at Sonic Clay, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)