JaDine fan nabuhay sakit: James biglang binasura mga photo ni Nadine

Hurt na hurt ang mga JaDine fan, na hayun nga, tuluyan nang dinelete ni James Reid ang mga photo nila ni Nadine Lustre sa Instagram account niya.

Sabi, promo lang ba `yon ng ‘Deleter’ na Metro Manila Film Festival entry ng Viva Films, at bida nga si Nadine?

Ang witty nga raw, dahil bagay nga sa ‘Deleter’ pero ang sakit din daw, na tanggapin, na pati ang mga memories na binabalik-balikan ng mga fan ay tuluyan na nga raw binura ni James.

Heto nga ang reaksiyon ng mga fan:

“OMG James Reid promoting Deleter starring Nadine Lustre. He deleted all of his Instagram posts related to Nadine!”

“Oo na, tanggap na namin.”

“The ship is sinking! And it breaks my heart!”

“I think yung pag-delete ni James Reid (Nov. 23) sa mga pictures nila ni Nadine ay after lang ng interview ni Nadine (Nov. 22) ay isang malaking statement na we really have to move on, especially doon sa ‘delulu fans’ na it’s really the end for JaDine.”

“Nabuhay na naman ang sakit sa puso ko.”

“Ang sakit pa rin kahit ilang years na ang nakalipas, ha!”

“Tanggap ko na naman, pero iba pala ang lungkot kapag pati mga memory ay wala na rin. Naka-move on na talaga sila. Pero, may kirot pa rin sa mga fans.”

“Every month na lang sumasakit ang JaDine heart ko.”

Well, tama lang naman na burahin na rin ni James ang lahat ng mga photo nila ni Nadine sa Instagram niya. Kesehodang promo ito ng ‘Deleter’ at suportado ni James, maganda na rin na mawala na rin talaga ang mga alaala nila sa kanya-kanyang social media account.

At respeto na rin `yon sa mga karelasyon nila ngayon, di ba? At hello, matagal na rin naman silang hiwalay, kaya dapat move on na talaga! (Rb Sermino)