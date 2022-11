Jaclyn ginamit ng hacker sa panggogoyo

Sunod-sunod talaga ang mga nabibiktima ng mga hacker. Hindi lang malinaw sa naging social media post ng premyadong actress na si Jaclyn Jose kung ano ang particular na na-hack sa kanya.

Sabi niya sa kanyang post, ang phone raw niya ang na-hack. Pero baka ang Facebook account niya ang na-hack talaga katulad ng ibang mga artists o mga taga-showbiz.

Puntirya talaga ng mga hacker na ito ang mga taga-showbiz mapa-artista man, director tulad ni Direk Joel Lamangan o mga showbiz insiders. Iisa naman ang modus-operandi ng mga hackers, ang manghiram kuno ng pera o manghingi.

Same goes with Jaclyn na malamang, kaya niya nalaman ay ininform sa kanya ng ka-facebook niya kung siya ba talaga ang nangungutang dito ng pera.

Kaya naman nag-post agad si Tita Jane sa kanyang Instagram account na na-hack nga raw ang phone niya at ipinapaalam niya na hindi siya ang nanghihingi ng pera. At may kutob pa siya na baka taga-showbiz industry lang ang hacker.

Pinost din ng actress ang screenshot ng panghihingi ng pera through chat sa kaibigan niya na P20,000.

At sabi pa niya, “Ang style kamusta… those who know me alam nila hindi ako yan. Please ‘wag paloko. Ako na sana ang huling naloko ng mga taong ito.

“I think taga industry ito… alam niya ang zoom. Meaning ‘di pwede video call kasi nasa zoom.”

‘My turn!’ Maggie ilalantad alas vs Victor Consunji

Ang simple lang ng post at caption ni Maggie Wilson sa kanyang Instagram account, sabi niya, “This current chapter of my life is called: MY TURN.”

Mukhang katulad din ng naiisip namin ang naiisip ng mga follower niya kung pagbabasehan namin ang mga comment sa kanyang caption. Kasunod kasi ng pagpo-post ng rumored other woman ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji, ang socialite na si Rachel Carrasco na magkasama ang dalawa sa ibang bansa.

Ilan sa mga comment kay Maggie ng netizens at tila sinusuportahan ito sa battle na meron siya ngayon, ipanalo raw ito ni Maggie kung paano siya nanalo as beauty queen.

“Win this battle my fave Binibini, like you’ve won the beauty queen title! Ace is in your hand.”

“I love the ‘My Turn.”

“Go Maggie!”

“Yes it’s your turn.”

Sa isang banda, mukhang matagal-tagal pa talaga ang itatakbo ng laban nilang itong mag-asawa. Sana nga lang in the process, napoprotektahan nila, lalo na ang damdamin ng kanilang nag-iisang anak.

