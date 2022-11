Inggit mga beki, girlash: Heaven ‘sinisid’ si Ian Veneracion

Naku, Dondon (my dear editor), nakita mo ba ang pictures nina Ian Veneracion at Heaven Peralejo na kuha sa mga eksena nila sa 2022 Metro Manila Film Festival official movie entry na ‘Nanahimik ang Gabi’? Aba, ang bongga lang lalo na ‘yung nakaupo si Heaven kay Ian habang nakayakap naman ang aktor sa kanya.

Eh, may mga kakilala ako na may big crush kay Ian, kaya sabi nila, sana sila na lang ang nasa posisyon ni Heaven.

Naloka pa nga ako sa komento ng isang friend kung may kakaibang naramdaman ba si Ian habang nakakandong sa kanya si Heaven, huh!

Nakakaloka!

Anyway, marami nga ang interesadong panoorin ang suspense-thriller movie na ito na pinagbibidahan nina Ian at Heaven. For sure raw, paiinitin nina Ian at Heaven ang Christmas ng mga makapanonood ng ‘Nanahimik ang Gabi’.

Teka! Hanggang saan nga ba ang mapapanood natin sa mga lambingan nina Ian at Heaven sa pelikula?

Anyway, sa trailer ng pelikulang ito ng Rein Entertainment, nakita ko na may eksena si Heaven na sumisid siya sa swimming pool. Ang sexy niya roon. Bagay na bagay sa kanya ang two-piece na suot niya sa pagsu-swimming. Bongga ‘yung black bra at white panty ni Heaven sa eksenang ‘yon.

May tanong nga pala ang isang friend ko — sa swimming pool lang daw ba sumisid si Heaven o ‘sinisid’ din niya si Ian?

Oh, no! ‘Kakaloka ang tanong na ‘yon, huh!

Anyway, ang ‘Nanahimik ang Gabi’ suspense-thriller movie na ito ay mula sa panulat at direksyon ni Shugo Praico.

Inaasahan na dudumugin ito ng mga fan nina Ian at Heaven kapag nagsimula nang ipalabas sa mga sinehan on Christmas day.

Bongga!

Ruffa ‘di kasama sa bonding nina Lorin, Venice

Umalis na kahapon si Venice Gutierrez pa-Los Angeles, California.

Thursday rin ang dating ni Venice sa LA kung saan magmi-meet sila ng ate niyang si Lorin Gutierrez na nakabakasyon sandali from Pepperdine University sa Malibu dahil Thanksgiving Day ngayon sa Amerika.

Nang makachikahan ko ang lola nilang si Annabelle Rama noong Wednesday, naikuwento niya sa akin na may mga plano na raw sina Venice at Lorin para sa kanilang Thanksgiving Day dinner.

Para sa Thanksgiving Weekend, may mga pupuntahan na raw ang mga anak ni Ruffa Gutierrez.

Naku, Dondon, gusto sanang sumama ni Ruffa kahit ilang araw lang sa LA para maka-bonding sina Lorin at Venice, pero hindi puwede dahil bukod sa ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ new morning show ng AllTV (bagong Channel 2), magsisimula na rin siya sa shooting ng ‘MoM’ ng Viva Films.

Ang pelikulang ‘yon ang follow-up nila sa ‘MiM’ o ‘Maid in Malacañang’.

Inayos na nga ng mga taga-‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ ang schedule ni Ruffa para makapag-tape siya ng ibang segments ng show sa Ilocos Sur.

Teka! Ang alam ko may shooting din abroad ang pelikulang ‘yon ni Direk Darryl Yap, makapag-taping din kaya ng ilang segments ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ si Ruffa?

Well, first station-produced show ng AllTV ang morning show na ‘yon nina Ruffa, Mariel Rodriguez-Padilla at Ciara Sotto, kaya hindi ako magtataka kung maglabas sila ng budget para makasunod sa Miss World 1993 second princess ang kanilang staff nang makapag-taping nga rin doon, ‘noh?!

So bongga!