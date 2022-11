Feeling Song Hye Kyo, ha! Dimples kinainggitan kay Song Joong Ki

Waging-wagi at talagang kinaiinggitan ngayon ang Kapamilya actress na si Dimples Romana. Bukod sa pagiging isa sa mga piling-piling miyembro ng mga hurado sa International Academy of Television Arts & Sciences na ginanap sa New York, aba, ‘yung ipinost na picture ni Dimples kasama ang isa sa kilalang Korean actor o Korean superstar na si Song Joong Ki ang talagang kinainggitan, maging ng mga kapwa niya artista.

‘Yung picture nila na hindi tipong randomly ay nagpa-picture lang sa isang artista. Kaya may pa-information pa siya na super warm, sobrang humble at napaka-guwapo raw ng ex-husband ni Song Hye Kyo.

At wish nitong sana raw, makatrabaho niya ito at makaeksena.

Kinikilig na caption nga ni Dimples, “Many of my dreams came true with that NYC trip for the iEmmys and I can’t wait to share them all with you, but for now, let me share this.

“Hi Mr. @hi_songjooki, it was such a pleasure and huge honor to meet a fellow actor like you. I’m a huge fan. We Filipinos love you.

“P.s. he was super warm, grabe so handsome in person lalo and super humble. Okay, ‘yun na muna guys. Just sharing my kilig as a fan. Halos hindi ako makahinga nyan. Manifesting that in this lifetime I get to work and act alongside him. Lord please.”

So dahil nga sa post na ito ni Dimples, sunod-sunod na ang mga artistang mga K-drama addicts din at hindi itinatago ang pagka-inggit sa actress.

Si Anne Curtis na known to be a Song Joong Ki fan ay napa-“Omg!!!!” Gayundin si Tanya Garcia na very first Korean idol niya talaga ang actor na nagsabing, “OMGGGGGGGG marsssss OG Oppa ko yannnnnn.”

Na nireplyan ni Karylle na, “parang kahapon lang ito ang topic natin! OMO” at marami pang-iba na nag-comment.

Pero ang Megastar na si Sharon Cuneta na halatang kinilig din ay nagsabing mabuting tao raw kasi si Dimples kaya deserved nitong talaga ang magagandang nangyayari sa buhay niya.

Sey ni Sharon, “Deemfooooools!!!! Omaygaaaaaddddd si song joong ki!!!! Waaaahhh!!! So happy for you!!!!

“At EMMYS pa palaaaa!!! Mabuti ka kasing tao kaya blessed ka at lab kita!” (Rose Garcia)