Dating NBI chief, Asec na sa DAR

Balik sa serbisyo si dating National Bureau of Investigation Director Virgilio Mendez matapos itong italagang Assistant Secretary ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Si Mendez na isang seasoned investigator at naka-one term mayor ng San Miguel, Bohol ang mamumuno sa DAR’s Adjudication Division.

Bago ito italaga sa DAR ay naluklok itong senior official ng Commission on Audit (COA).

Itinalaga si Mendez ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ngayong buwan at nanumpa kay DAR Secretary Conrado Estrella 111.

Pangako ni Mendez na magiging patas ito sa kanyang pagtupad sa tungkulin.

“I promise to be fair, just and serve the farmers and this administration with all my strength,” ani Mendez. (Nancy Carvajal)