Cardinal Tagle: Sex, pera ‘di ugat ng pagsibak ni Pope

Idinepensa ni Caritas International President Cardinal Luis Antonio Tagle si Pope Francis sa pagbalasa sa buong liderato ng Vatican-based Catholic charity network Caritas Internationalis.

Naniniwala si Tagle na ang pagputol ni Pope Francis sa kanyang termino bilang presidente ng Caritas International ay resulta nang maingat at independente na pag-aaral ng Santo Papa at hindi dahil mismanagement ng pera o sexual abuse.

“We have our temporary administrator. This news might be a bit disturbing or confusing to some of you. But rest assured that this decision of the Holy Father came after a careful and independent study of the working environment of the Secretariat and the governance exercised byresponsible persons and bodies,” ani Tagle.

Ang pahayag ay ginawa ni Tagle sa plenary meeting ng Caritas International sa Villa Aurelia sa Rome.

Si Tagle, prefect for the Congregation of the Evangelization of Peoples ay nahalal na presidente ng Caritas Internationalis noong 2015 at nagsilbi hanggang 2019.

Muling nahalal si Tagle sa ikalawa at huling termino hanggang Mayo, 2023.

Samantala, kasama pa rin umano si Tagle sa mangangasiwa ng Caritas International at layunin ng Santo Papa na paigtingin ng Simbahang Katolika ang paglilingkod at kawanggawa sa mamamayan lalo na sa mahihirap na sektor ng lipunan.

Ito umano ang layunin ng Santo Papa sa pagtalaga kay Dr. Pier Francesco Pinelli bilang pansamantalang tagapangasiwa ng Caritas Internationalis alinsunod sa inilabas ng decree ng Vatican.

Sinabi pani Tagle na ang hakbang ni Pope Francis ay hamon sa bawat isa na patuloy sa pagbuklod sa paglalakbay bilang simbahan.

Kasunod ng temporary administration ng Caritas Internationalis ay pinawalang-bisa ng Vatican ang lahat ng posisyon ng organisasyon habang inihahanda nina Pinelli at Cardinal Tagle ang proseso ng paghalal ng mga lider sa 2023. (Juliet de Loza-Cudia)