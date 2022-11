BFAR: Pompano, salmon bawal ibenta sa palengke

Ipinagbabawal umano ang pagbebenta ng mga imported na isda gaya ng pink salmon at pompano sa mga palengke, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Anang ahensya, ang permit para sa pink salmon at pompano ay para lamang sa mga industrial user tulad ng mga cannery, hotel at restaurant.

Ito’y matapos ang public information campaign ng BFAR sa Commonwealth Market sa Quezon City upang ipaalam sa mga fish vendor na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga imported na isda na hindi awtorisado sa mga wet market.

Hanggang Disyembre 4 na lang umano papayagang magbenta ng mga nabanggit na isda at pagkatapos nito’y mangungumpiska na ang BFAR.

Matagal na umanong bawal ang pagbebenta ng mga imported isda sa mga palengke dahil sa Fisheries Administrative Order No. 195 na nilagdaan noon pang 1999.

Sabi ng BFAR, paraan nila ito para tulungan ang mga lokal na mangingisda at para tangkilikin ng publiko ang mga isdang nahuhuli sa bansa.

Pinayagan ng Department of Agriculture noong November 10 ang pag-angkat ng 25,000 toneladang galunggong at iba pang isda hanggang January 2023 na ibebenta sa mga palengke. Ang imported fish na ibebenta sa mga palengke ay inangkat sa bisa ng Certificate of Necessity at mga municipal fishing associations, kooperatiba at mga commercial fishing operator na apektado sa closed fishing season.

Maaari ring mag-angkat para sa mga food processor at institutional buyer tulad ng malalaking hotel at restawran ngunit ang pag-aangkat ay sa bisa ng Fisheries Administrative Order No. 259 at hindi ito dapat binebenta sa mga palengke. (Eileen Mencias/Issa Santiago)