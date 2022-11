Bayani Fernando at Bong Nebrija

Pagkatapos ng mahigit dalawang taon, tinangka kong pumunta sa isang mall sa Muntinlupa mula sa Malate, Manila. Isa lang ang aking naging konklusyo sa mahigit na isang oras na biyahe—parang walang naiba sa dami ng mga sasakyan sa daan at sa uri ng pagmamaneho ng mga tao.

Habang nasa daan, sumagi sa aking isipan ang dating namumuno ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na si Bayani Fernando. Siya ang nag-umpisa ng mga tinatawag na foot bridges o mga pedestrian overpass at ang pagpipintura ng pink sa mga bakod ng MMDA. Kilala ko si Fernando bilang isang pinuno na mahigpit sa disiplina, kagaya ng ipinatupad niya sa lungsod ng Marikina nuong siya ay punong-bayan nito mula 1992 hanggang 2001. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Marikina, nakilala ang lungsod na ito bilang isa sa mga lugar na may maayos na pamamahala.

Marami rin ang humanga sa istilo ng pamamahala ni Fernando na taliwas sa isang pangkaraniwang politiko na iba ang sinasabi kapag maraming tao ang nakaririnig at iba naman ang tunay na saloobin. Si Fernando ay hindi ko nakitaan ng takot sa mga batikos ng mga tao basta alam niya sa sarili niya na tama ang kanyang mga desisyon at ginagawa. Sa isang programa sa telebisyon, may matandang babae na nagsusumbong dahil sa walang humpay na panghuhuli sa kanya ng mga tauhan ng MMDA sa pagtitinda ng sigarilyo sa bangketa. Sa halip na katigan ni Fernando ang matanda—na inaasahang magiging tugon ng isang politiko na nasa TV—sinabi niya na dapat na ngang tumigil na ang matanda sa pagtitinda sa bangketa dahil hinuhuli na nga siya halos araw-araw na nangangahulugan na bawal talaga ito.

Tila ang pumalit kay Fernando sa wastong pamamahala ay ang opisyal ng MMDA na si Bong Nebrija na matiyagang sumasabak sa operasyon ng kanyang mga tauhan para sa pagsasaayos ng trapiko sa EDSA at ang pag-alis ng mga sagabal sa bangketa at mga kalsada. Napapanuod ko siya sa pamamagitan ng YouTube channel na Gadget Addict. Ang isang hinahangaan ko sa kanya ay ang hindi niya pagpayag sa paggamit ng mga padrino ng mga nahuhuling nagmamaneho. Isa pang ginagawa niya na labis kong ikinakatuwa ay ang pagbali sa sungay na mga taga-gobyerno na ginagamit itong katwiran upang mapayagang lumabag sa mga batas trapiko.

Hindi nakakainggit ang trabahong magpatupad ng mga batas. Marahil kailangan natin ng maraming maraming Nebrija para tumino ang mga gumagamit ng kalsada sa Pilipinas. Magandang tanungin din ay kung bakit ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Ayaw lang ba ng mga tao ang sumunod sa mga patakaran?

Sa haba ng aking byahe, nakapagmuni-muni rin ako hinggil sa mga tanong na ito. Ang isang napagtanto ko ay malamang hindi naman gusto ng mga tao ang lumabag sa mga alituntunin sa trapiko, maaring hindi lang nila ang tamang asal sa daan. Ilan sa mga kababayan natin ang nakakuha ng lisensya sa pamamagitan ng areglo? Kapag ganito, hindi mo kailangan may alam sa mga nararapat.

Marami sa ating mga kababayan ay marunong lamang magpatakbo ng sasakyan na hindi nangangahulugan na alam nila ang mga dapat ginagawa sa kalsada. Mapapansin natin na hindi masyadong uso ang kurtesiya o paggalang sa ibang tao sa kalsada. Tila ang pinakamahalaga ay ang sarili at kung paano sila makalulusot at mauuna. Mababago pa kaya ito?