Anghel dela Guardia In Action

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nasagip na ng inyong anghel sa disgrasya?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Suzane ng Makati ay malaki ang pasasalamat sa kanyang guardian angel dahil maraming beses na siyang nailigtas sa kapahamakan. May mga pagkakataon pa ngang hindi niya ito namamalayan.

Misteryo: “Ano yung pinakahindi mo nakakalimutan na nailigtas ka ng guardian angel mo?”

Suzane: “Nung madisgrasya ako habang nagbibisikleta akala ko nga mamamatay na ako.”

Misteryo: “Paano nangyari yun? Sa paanong paraan ka nailigtas?”

Suzane: “Nasa tulay ako sa Maynila patawid noon pakaliwa ako nang may mabilis na motor sa likuran ko ang babangga sa akin. Nakita ko siya sa side mirror kaya ikinabig ko ang bike ng pakanan yun pala kumanan yung nakamotor kaya huli na ang lahat nasagi niya ako. Umikot ako sabay bitaw sa bike ko pero sa bilis na rin nakita ko mapapasubsob ako sa kalsada. Bigla ako may narinig na boses itukod ko daw ang left arm ko ginawa ko yun kaya hindi bumagsak ang mukha ko sa kalsada at yun halos nakadapa lang ako pagbagsak ko. Parang may kutson yung kalsada pagbagsak ko. May konti akong naramdaman na pain sa left arm ko hanggang shoulder ko pero ligtas ako. Tinakbuhan lang ako nung nakamotor buti may nagsugod sa akin sa ospital. Walang major damage sa katawan ko kaya nagpasalamat talaga ako sa anghel ko.”

Misteryo: “Meron bang ibang time na nailigtas ka pa rin ng anghel mo?”

Suzane: “Maraming beses na ako nailigtas yung simpleng madadapa ako o mauuntog ang ulo ko meron akong biglang naririnig na boses ng babae. May time may biglang humahatak sa akin para hindi ako matuloy. May time din paalis na ako sa bahay may biglang nagsasabi sa akin na teka wag daw muna ako tumuloy. Alam ko siya ang anghel ko. Nagsasabi din siya kung may nakalimutan ako sa bahay kaya ayun binabalikan ko lalu na paglabas pa lang ng pintuan.”

Sadyang may mga tao na nakakarinig, nakakaramdam o nakakakita ng kanilang anghel de la guardia.