`Adik’ na pulis binitag magdyowa sa shabu

Nasakote ng isang policewoman na nagkunwaring drug addict ang isang babae na nasa watch list ng pulisya matapos mabitag sa buy-bust operation, kasama ang kanyang dyowa sa Caloocan City, Huwebes ng hatinggabi.

Kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 partikular ng pagbebenta at pagsasabwatan sa ilegal na droga ang mga suspek na sina Nora Eleazar, 51, at Jayson Villahermosa, 34, mga residente ng 2nd Avenue, BMBA, Barangay 120 sa nasabing lungsod.

Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit, bandang alas 12:20 ng hatinggabi, nagsagawa ng buy-bust operation sina Patrolwoman Vanessa Compas at Corporal Teodoro Samson Jr. sa Alley 28 ng 2nd Avenue.

Si Compas ang nagkunwaring buyer at umiskor ito kay Eleazar ng P3,000 halaga ng shabu. Nagsilbing back-up niya si Samson.

Pinosasan agad ang babaeng suspek nang iabot nito kay Compas ang item.

Nasamsam kay Eleazar ang limang small heated plastic sachet na may lamang shabu na aabot sa 40 gramo at may street value na P272,000,00.

Matagal na umanong minamanmanan ng SDEU ang babaeng tulak. (Orly Barcala)