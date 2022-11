3K Scent swak sa MEBL finals

MAGLALABAN ang mga koponang 3K Scent at Louie Tower sa MEBL championship na gaganapin bukas, Nobyembre 26, Sabado, sa Taft Food By The Court sa Pasay City sa panguguna ng dating manlalaro na si commisioner coach Egie De Leon.

Siya ay batikan na sa mga paliga sa Pilipinas at may-ari ng tournament outfitter na MEBL sports wear.

Inaasahan ng 3K Scent team sina scoring machine Earl Ceniza na nag-aaverage ng 20 points per game.

Katuwang niya sina sweet shooting Jefferson Arceo, top rebounder na si Thomas Pangilinan at Nikon Alina, catquicks na sina Jay-R Dela Rosa at Reed Baclig kasama din sina Joshua Villamor, Kobe Cruz, Ice Umali, Jericho Galicha, Ado Cruz, Eriz Romero at JC Yambao.

Coaches naman sina Yong Catequista, Jay Cruz at John Akindeli.

Binabati ko si coach Yong Catequista dahil binigyan siya ng parangal na Sports Awardee sa bayan ng Santa Barbara sa Iloilo at kay Atty. Jessie Sollano na sports president ng basketball club sa Santa Barbara at Mayor Dennis Superficial.

Welcome back sa aking kapatid na galing Los Angeles, USA na La Salle alumni na si Kuya Peter Herrera.

Good luck sa PNP Responders sa kanilang unang laro sa UNTV Cup Season 9 na nag-opening noong lunes sa Smart Araneta Coliseum.