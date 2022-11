3 lola bonding ang pagkendeng sa TikTok

Hindi lang pang-bagets ang Tiktok, keri din para sa mga senior! Pinatunayan ‘yan ng tatlong lola na game na game sa pag kendeng at pag-indak sa trendy song sa nasabing social media platform.

Nakilala sila na magkakapatid na sina Lola Rhodora, Darlita Pena, at Dorina na mula sa Laguna. Sabi nila, bonding na talaga nila noon pa man ang pagsayaw.

Pinost nila ito sa kanilang account na @rhodoralim792, at may bio na “Millennials Lola”. Nakatanggap na ito ng nasa 6 milyong views at libo-libo ring like at comment.

Makikita rin sa kanilang mga video na sila talagang trio ang magkakasama lalo na sa paggawa ng mga content.

Kinagiliwan naman ito ng mga netizens.

Tulad na lamang ni Alex Dela Cruz Mabana, aniya, “Happy lang Sila ni Lola Sana lahat Ng matanda masaya kahit mahirap ang Buhay dapat talaga sa mga Lola nag iinjoy lang god bless sa inyo mga lola.”

Tila relate naman si Lanie Angel Abustan, ani, “Ganyan tlga ang ngagawa ng exercise sbi ni Doc galaw galaw pra d pumanaw.”

“Age is only a number. Kalabaw lang ang tumatanda. Life is short, enjoy life to the fullest,” paalala naman ng user na si Rebecca Hernandez.

“Nakakatuwa silang panoorin nakaka good vibes,” komento naman ni Joy Santos Maqui.

Nagbigay naman ng compliment si Helen Eva Pediongco, aniya, “Yun ang maganda magaling kahit elder na. Ganda parin mga katawan .mga grandma. God bless.” (Moises Caleon)