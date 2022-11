234 preso pinalaya ng BuCor

Balik laya na ang nasa 234 person deprived of liberty (PDL) na nagmula sa iba’t ibang kulungan at penal farm matapos na aprubahan ng Bureau of Corrections (BuCor) ang pagpapalaya sa kanila.

Dinaluhan nina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Public Attorney Office (PAO) chief Persida Acosta ang idinaos na programa sa pagpapalaya sa naturang mga bilanggo.

Nabatid na 128 preso ang nagmula sa New Bilibid Prison (NBP), 47 galing sa

Davao Prison and Penal Farm, at 21 sa Correctional Institute for Women.

Sa 234 PDL na nakalaya, 106 ang parolado, 104 ang nakapagsilbi ng kanilang maximum sentence at may Good Conduct Time Allowance (GCTA), at 12 ang absuwelto sa kanilang kaso.

Kaugnay sa mga PDL mula sa NBP, 71 ang nabigyan ng parole habang 45 ang nakapagsilbi ng kanilang maximum sentence na may GCTA.

Una nang pinalaya ng BuCor ang nasa 350 PDL noong Setyembre. (Juliet de Loza-Cudia)