10 pekeng NBI agent timbog sa P40M hulidap

Arestado ang 10 katao na nagpakilalang mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos sampahan ng patong-patong na kaso ng isang negosyanteng Chinese national sa Parañaque City, ayon sa ulat ng National Capital Region Police Office (NCRPO) nitong Huwebes, Nobyembre 24.

Sa ulat na ipinadala ni NCRPO director Brig. Gen. Jonnel Estomo, kinilala ang biktima na si Weijan Pan, 33-anyos, na nakatira sa Ayala Alabang village.

Kinilala naman ang mga naarestong suspek na sina David Tan Liao, Chinese-Filipino, 46; Fritz Ian Petil Cafino, 33; Ronaldo Cadalena Zuniega, 33; Andy Ko Sy, 50; Erlindo Cuago Auditor, 48; Roderick Segundo Ensano, 48; Bienvenido Biolango Vildad Jr., 47; Ernesto Solamillo Baay, 45; Roberto Daradar Pacis, 65; at Jonathan Caliwag Salud, 46-anyos.

Bukod sa 10 inarestong suspek ay pinaghahanap din ng mga awtoridad si ang isang Jose Romel Herbolingo Congreso, 50, at apat na hindi pa nakikilalang kasamahan nito na sangkot din sa naturang kaso.

Sinampahan sila ng mga kasong serious illegal detention, attempted robbery, usurpation of authority at trespass to dwelling, ayon sa ulat ng pulisya.

Base sa ulat, nangyari ang krimen dakong alas-nuwebe ng umaga noong Martes, Nobyembre 22, nang pumasok ang mga suspek sa Madrigal Gate ng nasabing subdibisyon sakay ng isang Ford Expedition at nagpakilala ang mga ito sa duty security guard na bibisitahin lamang umano ang isang kaibigan sa Ma. Cristina Street.

Matapos na makapasok ay dumiretso ang mga suspek sa bahay ni Pan at nagpakilalang mga ahente ng NBI at puwersahang binuksan ang gate ng bahay ng biktima.

Matapos na makapasok sa bahay ay kinuha ng mga suspek si Pan at humihingi dito ng P40 milyon kapalit ng kanyang kalayaan. Ikinulong ng mga suspek ang biktima hanggang alas-siyete ng gabi.

Mabuti na lamang ay nakakuha ng tiyempo ang drayber ng biktima na si Juvanie Baterna Lapinig, 30, at nakahingi ng tulong sa mga guwardiya ng subdibisyon na siya namang tumawag sa himpilan ng pulisya.

Nasakote ang mga suspek nang rumesponde ang kapulisan. (Edwin Balasa/Betchai Julian)