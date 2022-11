‘Yeah hindi naman kami magkaaway’ Nadine Lustre game sa ‘balikan’ kay James Reid

First time ni Nadine Lustre na gumawa ng nakakatakot na pelikula, ang ‘Deleter’. Madalas nga kasi noon, puro love story, drama ang ginagawa niya, at siyempre, kasama si James Reid.

“I’m very vocal naman about wanting to do action films, horror films, eversince. Ngayon lang napagbigyan, at pang-Metro Manila Film Festival pa!” sabi ni Nadine.

Sa presscon ng ‘Deleter’ ay inusisa si Nadine kung ano o sino ang gusto niyang i-delete sa buhay niya?

“Ano o sino? Hahahaha! Wala naman akong gustong i-delete sa buhay ko. I mean, everyone is essential naman. I guess, moment siguro na gusto kong i-delete. Nag-iisip ako ng pinaka-embarrasing moment. Probably, fahion moment, mga photos ko na lumang-luma pa, na medyo hindi pa ako agress sa fashion ko that time,” sabi ni Nadine.

Bukod sa dyowa niyang si Christophe, marami pa raw ang nagpapa-inspire sa kanya.

“I’ve learned to enjoy life to the fullest. I mean life is hard, but then, you have to go with the flow. Hindi ko lang ini-stress ang sarili ko, at talagang chill lang ako,” sabi ni Nadine.

Siyempre, inusisa si Nadine sa reaksiyon niya na marami pa rin ang mga fan na umaasam na magkakabalikan sila ni James Reid.

“Oh, my God!” sabi ni Nadine.

“Magtu-2023 na po! I think it’s time for us to all, like start a new chapter!” sabi ni Nadine.

Pero, puwede ba ang ‘balikan’ nila sa harap ng kamera? Sige, kung hindi puwede sa likod ng kamera, kahit sa harap ng kamera na lang, na mga pelikula na sila pa rin ang bida.

“Yeah, we’ll see!

“Hindi ko riin alam kung ano ang ie-expect. Hindi talaga natin alam.

“But yeah, if it’s a good project. I mean, I’m very collaborative. Hindi naman kami magkaaway or anything,” sabi ni Nadine.

Oh, malinaw naman, ha! Puwede at okey pa rin si Nadine sa ‘balikan’ kay James! (Rb Sermino)