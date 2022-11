Vhong bagsak na katawan: Anak ni Bianca kay Navarro matindi depresyon

Humihingi ng hustisya ang 90’s star na si Bianca Lapus via Twitter.

May kinalaman ang panawagan niya sa paglipat kay Vhong Navarro sa Taguig City Jail mula sa poder ng NBI.

Si Bianca ay ex-girlfriend ni Vhong, at may isang anak sila.

Sunud-sunod ang mga tweet ni Bianca kaugnay sa himutok sa nangyari kay Vhong at sa depresyon ng kanyang anak, na binate na nga.

“Hustisya!!!! Nasaan ka?!” tumitiling sabi ni Bianca.

Sinundan ito ng isa pang tweet na, “Worse feeling? Not being able to find the right words to describe, what’s exactly going on inside you.”

Sa isa pang tweet, binahagi ni Bianca ang pinagdaanan nila ng kanyang anak.

“One of the hardest things a mother faces is seeing her child in pain, At those times, she gives her child the confidence that they have what it takes to pull through.”

Na sinundan pa niya ng, “If only I can take away all the pain.”

Siyanga pala, marami ang nakapansin sa biglaang pagpayat ni Vhong. Bagsak na bagsak nga raw ang katawan nito. Awang-awa ang mga fan, at mga kaibigan niyang artista.

Dimples nag-pictorial sa Brooklyn Bridge

Level-up na si Dimples Romana at kinakailangan pa nitong pumunta ng New York City para sa ad campaign ng negosyo ng kanyang panganay na si Callie Ahmee.

Labas na sa social media page ni Dimples ang ad commercial ng bagong design na bag na ibinebenta online ng kanyang anak, ang calthebrand.

Mapapanood sa IG ni Dimples ang mga pose niya sa Brooklyn Bridge.

Kinuwento ng aktres na kumuha ng fashion and design course ang anak.

Walang update si Dimples sa outcome ng negosyo ng anak, pero mukhang maganda ang returns ng produkto kaya gumawa ito ng ad campaign.