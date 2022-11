UP kinulong Tigers: Penny Estacio, Archers pinaamo NU Bulldogs

PINAHABA sa tatlo ng De La Salle University (DLSU) Green Archers ang kanilang winning streak kasunod ng mainit na laro ni Penny Estacio para talunin ang Final Four-bound na National University (NU) Bulldogs, 63-58, habang nakabawi ang defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nang kawawain ang kulelat na Santo Tomas Growling Tigers, 78-60, sa unang dalawang laro ng quadruple-header sa 85th UAAP men’s basketball tournament sa MOA Arena, Miyerkoles.

Umangat ang Green Archers sa 6-6 kartada para sa solo fourth place, habang bahagyang bumaba sa 9-4 marka ang Bulldogs na naputol din ang apat na sunod na panalo.

“It was a pretty hard-earned victory for us. We know NU’s the number two team so we just gonna keep pounding, keep digging out there,” wika ni La Salle coach Derrick Pumaren.

Tumapos si Estacio ng 13 puntos lahat sa third period upang higitan ang lahat ng manlalaro ng NU na gumawa lamang ng siyam na puntos upang makuha ang kampanteng 48-37 papasok ng final canto.

Ipinagpatuloy ni Evan Nelle ang sinimulan ni Estacio sa final frame nang rumehistro ng 10 puntos, habang kinana ni Mike Philipps ang 11 rebounds, siyam na puntos, tatlong assists at isang block.

Hindi naman maawat ang UP sa paglista ng kanilang 11-2 kartada nang bumida si Carl Tamayo sa 19 puntos na nakipagtulungan kina JD Cagulangan, Cyril Gonzales at RC Calimag para katayin ang Tigers, lagapak sa 1-11 marka at 11 sunod na pagkatalo. (Gerard Arce)